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"Черные ящики" самолета МАУ доставлены в французское бюро для анализа

21.07.2020 / 13:12
Иранские следователи прибыли во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации с бортовыми самописцами самолета МАУ, который был сбит над Тегераном в январе.

Об этом французское бюро сообщило в своем Twitter в понедельник утром, пишет "Европейская правда".

"Группа специалистов Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полетных данных (FDR) и языковым самописцем (CVR)", - сказано в сообщении. Подчеркивается, что в настоящее время стороны ведут предварительные обсуждения.

Власти Франции и Ирана подписали соглашение о техническом сотрудничестве по этому вопросу 4 июля.

В работе по расшифровке самописцев примут участие представители нескольких организаций, в том числе МАУ, а также следователи из Украины, Швеции, США, Великобритании и Канады.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, по мнению Украины, пока рано говорить о человеческой ошибке как основной причине сбивания украинского лайнера МАУ, как об этом говорит Иран.

Министерство иностранных дел считает, что спор с Ираном из-за самолета МАУ завершится иском в Международный суд ООН.

Источник

МАУ, Иран, черные ящики
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