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Убийство Шеремета: защита Дугарь предлагает Офису генпрокурора закрыть дело

21.07.2020 / 14:45
Защита Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета 4 года назад, подала в Офис генпрокурора ходатайство о прекращении производства в отношении нее.

Об этом шла речь на пресс-конференции адвокатов Яны Дугарь 20 июля.

Адвокат Виталий Коломиец сказал, что подозрение Дугарь сфальсифицировано, а все трое подозреваемых – Яна Дугарь, Андрей и Юлия Кузьменко – не имеют никакого отношения к этому делу.

Адвокат Николай Ореховский видит политическое давление на прокуроров для передачи материалов в суд. В свою очередь, защита 20 июля подала ходатайство в Офис генпрокурора о том, чтобы обвинения с Яны Дугарь сняли, закрыв производство.

Прямая речь Ореховского: "После того, как сообщили о завершении досудебного расследования, где-то две недели, а может и больше, стороне защиты вообще не давали доступа к материалам досудебного расследования. Когда эти материалы начали понемногу давать, пошли разговоры о том, что сторона защиты затягивает, – хотя сторона защиты не затягивала, а требовала предоставить все доказательства, не выборочно...

Нам до сих пор всех материалов не открыли, хотя Печерский суд ограничил срок стороне защиты знакомиться с этими материалами. То есть нам сократили срок, когда мы можем требовать дать нам все, что собрали (правоохранители).

Потому что у нас есть определенные сомнения, что часть экспертиз не была предоставлена стороне защиты, а также другие важные доказательства – в частности, все видеозаписи.

Торопливое желание перенести дело в суд и перенести дискуссию об этом расследовании исключительно в плоскость судебного разбирательства свидетельствует о том, что сторона обвинения уже уверена, что в суде они достигнут своего результата и все у них получится.

Но мы не слышим голоса прокуратуры по поводу этих результатов. Предыдущий генпрокурор Рябошапка в феврале говорил, что для передачи расследования в суд недостаточно доказательств. Как только заменили генпрокурора, такая позиция перестала озвучиваться – и будто доказательств, подтверждающих вину, достаточно.

Мы хотим заставить в законно процессуальный способ прокуратуру отреагировать на тот результат расследования... Прокурор обязан оценить ту доказательную базу, которую предоставила полиция и с которой прокурору идти в суд.

С целью заставить прокуратуру отреагировать на сообщение о результате мы подали сегодня ходатайство о закрытии уголовного производства в отношении Яны Дугарь в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления. Мы подробно расписали в ходатайстве доводы, подтверждающие алиби Яны Дугарь.

Прокурор имеет право еще закрыть производство.... Прокуратура должна дать по результатам рассмотрения нашего ходатайства постановление, в котором должна дать обоснование... Мы надеемся, что у прокуроров хватит смелости не поддаться давлению со стороны руководства Генеральной прокуратуры и принять процессуальное решение".

Другие подробности: Ореховский уверен в политическом вмешательстве в дело. По его мнению, прокуратуре не стоит "позориться с такой ничтожной доказательной базой" и "привлекать к ответственности заведомо невиновного человека".

Он напомнил, что трое военнослужащих подтвердили, что Яна Дугарь во время инкриминируемого преступления (фотографирование камер видеонаблюдения вокруг места дальнейшего убийства Павла Шеремета) оказывала им медицинскую помощь в Покровске, в 66-м военном госпитале. Это подтверждают и работницы этого госпиталя.

Также адвокат Ореховский сказал, что единственная судебная экспертиза является ничтожным доказательством, она опровергнута рецензией, которую по заказу защиты дали двое экспертов с 10-летним опытом.

Адвокат Денис Ломанов обратил внимание на то, что защита Дугарь подавала две апелляционные жалобы еще в мае – а судебное заседание состоялось только в июле: его трижды откладывали, потому что обвинение якобы не успевало ознакомиться с содержанием жалобы.

Он отметил: 20 мая изменили группу прокуроров – и 13 прокуроров за одни сутки "изучили" более 200 томов дела и уже 21 мая изменили подозрение как Яне Дугарь, так и Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, выделили 38 томов в отдельное производство и сообщили о завершении досудебного расследования. "Супер-люди работают", сказал он: за двое суток изучить сотни аудио и видео.

Защите Дугарь же дали доступ к материалам дела "с большим боем", сказал Ломанов.

Источник

Шеремет, убийство Шеремета, Дугарь
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