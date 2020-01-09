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Апелляционный суд оставил Дугарь под домашним арестом

09.01.2020 / 13:50
Апелляционный суд Киева оставил под домашним арестом военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее решение суд принял в среду, 8 января.

Так, коллегия Апелляционного суда отменила постановление Печерского райсуда столицы об избрании Дугарь меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в Днепропетровской области.

В то же время суд постановил новое решение, которым обязал Дугарь находиться под круглосуточным домашним арестом в Киеве.

Срок действия меры пресечения истекает 8 февраля 2020 года.

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает пять человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

У Кузьменко и Антоненко 12 декабря были проведены обыски.

13 декабря Печерский райсуд избрал меру пресечения Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко в виде содержания под стражей без определения залога.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда в отношении Антоненко. Также Апелляционный суд Киева оставил под стражей и Юлию Кузьменко.

Источник 

арест, суд, Шеремет, убийство Шеремета, Дугарь
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