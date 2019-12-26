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Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

26.12.2019 / 15:54
Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Такое решение суд принял на заседании во вторник, 24 декабря, отказав таким образом в удовлетворении жалобы защиты Кузьменко на решение Печерского районного суда Киева об аресте подозреваемой.

В ходе судебного заседания суд огласил 55 заявлений бывших и действующих народных депутатов, военнослужащих, волонтеров, медиков, пациентов о том, что они готовы взять Кузьменко на поруки и просят отменить ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Апелляционный суд огласил только резолютивную часть решения. Таким образом, пока не оглашена мотивировочная часть с обоснованиями принятого апелляционным судом решения.

"У меня нет слов", - написал адвокат подозреваемой Владислав Добош на своей странице в Facebook после оглашения решения суда.

И адвокат, и люди, которые пришла на заседание в поддержку Кузьменко, все еще остаются в зале суда. Сама подозреваемая также находится в зале суда под конвоем.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

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арест, суд, Шеремет, Кузьменко, убийство Шеремета
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