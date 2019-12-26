Войти | Зарегистрироваться
16:41

четверг,
26 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Юраша допросили по делу о преследовании священника УПЦ

26.12.2019 / 15:56
Юраша допросили по делу о преследовании священника УПЦ
Юраш Источник: Страна
По информации источника в полиции, сейчас фигурант уголовного расследования Андрей Юраш пытается найти способы «замять дело»

Директор Департамента Минкульта по вопросам религий Андрей Юраш 24 декабря допрошен в рамках расследования факта злоупотребления им властью или служебными полномочиями.

Уголовное производство начато полицией еще в апреле, когда стало известно о том, что Юраш фактически помог сфабриковать дело, подписав некое «Религиоведческое заключение», сообщает «Страна» со ссылкой на источник в полиции.

Речь идет о нашумевшей истории протоирея Виктора Земляного, которого СБУ в Ровенской области обвинило в разжигании конфликтов на религиозной почве. В материалах дела оказался интересный документ – «Религиоведческое заключение», заверенное подписью директора Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андреем Юрашем.

Фактически этот документ лег в основу уголовного преследования священника за его высказывания и статьи, ведь Юраш указал в заключении, что «содержание рецензируемых публикаций не только потенциально оскорбляет чувства верующих УПЦ КП и УАПЦ, но и подстрекает и провоцирует часть православного сообщества Украины и, в связи с этим, может быть расценено как сознательное настраивание верующих УПЦ против других православных конфессий, действующих на законных и равноправных с ними основаниях».

В тоже время, в полиции отмечают, что не существует ни одного нормативного акта, который предоставлял бы Министерству культуры Украины, его подразделениям или должностным лицам право проводить экспертные исследования по вопросам религиоведческой экспертизы в рамках уголовного производства. То есть, по версии следствия, Андрей Юраш, злоупотребляя своим служебным положением, сделал религиоведческий вывод, не имея ни поручения следствия, ни квалификации эксперта, не привлекая к этому соответствующих специалистов, как того требует законодательство Украины.

По информации источника в полиции, сейчас фигурант уголовного расследования Андрей Юраш пытается найти способы «замять дело», ведь расследование может помешать ему занять новую руководящую должность. На это раз – возглавить Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести, созданную в июне нынешнего года. Юраш участвует в конкурсе, который не прошел с первого раза, поскольку результаты были обнулены.

Источник: Inpress.ua
Юраш
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.