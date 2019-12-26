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РПЦ разорвала общение с Александрийским Патриархом

26.12.2019 / 16:24
РПЦ разорвала общение с Александрийским Патриархом
Священный Синод РПЦ Источник: Патриархия.ру
Священный Синод РПЦ установил сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола

Священный Синод РПЦ подтвердил невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним.

Об этом написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на своем официальном канале в Телеграм.

«Решение Патриарха Александрийского Феодора о признании украинских раскольников противоречит неоднократным заявлениям Его Блаженства в поддержку канонической Украинской Православной Церкви и её Предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в том числе, сделанным в ходе его последнего визита в Украинскую Православную Церковь 27 сентября – 1 октября 2018 года, через три недели после вторжения Константинопольского Патриархата на Украину посредством назначения «экзархов» в Киев», - подчеркнули на Священном Синоде.

В заявлении также указано, что «решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7-9 октября заседании Священного Синода Александрийского Патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято Предстоятелем этой Церкви единолично».

Священный Синод РПЦ установил сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.

В источнике также указывается о постановлении вывести из юрисдикции Александрийского Патриархата приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус.

Источник: Inpress.ua
рпц
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