Задача правоохранителей заключается в обеспечении безопасности журналистов

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Моя позиция - четкая и принципиальная: любые проявления агрессии или применения силы к журналистам - недопустимы. Мы живем в демократической стране, где не может быть ущемления свободы слова. Наша задача - обеспечение безопасности журналистов и доступ граждан к информации", - отметил Клименко.

По его словам, всем фактам применения силы и препятствование профессиональной деятельности журналистов уделяется усиленное внимание. Ход расследования таких преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений.

Отмечается, что в столичную полицию во вторник, 24 декабря, обратились трое журналистов с заявлениями по совершению в отношении них противоправных действий в Апелляционном суде Киева.

Следователи открыли уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении пострадавших.

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