Нацполиция разоблачила злоупотребления в зерновой госкорпорации: 57 миллионов долларов убытков

Сумма убытков, причиненных госкомпании, - более 57 млн ​​долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В рамках расследования уголовного производства, начатого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, правоохранители установили, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты.

При этом занижали стоимость и не совершали предоплату товара. В ходе следствия полицейские разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы. В частности за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной", - заявили правоохранители.

Отмечается, что в течение января-мая 2021 года между АО "ГПЗКУ" заключено внешнеэкономические контрактов на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более 231 млн долларов. А по состоянию на конец июля 2021 года дебиторская задолженность вышеупомянутых компаний перед государственной компанией составляет более 57 млн долларов.

"Также установлены факты злоупотребления при заключении договоров о страховании имущества. Чиновники корпорации в сговоре с должностными лицами коммерческих субъектов хозяйствования заключали договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия для государственной компании.

По этим фактам следователи Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - добавили в Нацполиции.

В частности между АО "ГПЗКУ" и тремя страховыми компаниями был заключен договор добровольного страхования имущества на общую сумму 2,559 миллиарда гривен и уплачены страховую премию в размера 99,042 миллиона гривен. Страховой тариф по указанному договору составил 3,87% от стоимости имущества корпорации, что в 3-5 раз превышает рыночный.

Также сообщается, что 10 и 11 августа провели 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей.

Следственные действия проходили по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях.

"По результатам проведения обысков обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также более 200 тыс долларов", - отчитались в Нацполции.

"В указанных уголовных производствах запланировано проведение ряда следственных действий и экспертиз. По их результатам будет решаться вопрос об объявлении подозрений лицам, причастным к хищению государственных средств", - резюмировали в ведомстве.

Напомним: за первый квартал 2021 года Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, которая находится в управлении Минэкономики, получила чистые убытки на сумму 148,8 млн грн.

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