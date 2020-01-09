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Иран: голос пилота самолета МАУ идентифицировали, у него не было связи с диспетчером

09.01.2020 / 14:52
У пилота самолета МАУ, разбившегося 8 января под Тегераном, с самого начала полета не было связи с башней и диспетчером, голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа.

Об этом заявил глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Экипаж не объявил состояние тревоги, заявил Абедзаде.

"Я не знаю причину задержки (вылета. - Ред.) и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена ​​до момента анализа информации с черного ящика самолета", - сказал он.

Абедзаде подчеркнул: черный ящик самолета передадут иранской авиакомпании, и ее рассмотрит комитет по кризисному менеджменту авиакомпании. По словам Абедзаде, в районе катастрофы угроз не было.

На вопрос, может ли это быть террористическим инцидентом, он сказал: "Никаких комментариев о террористической атаке делать нельзя, пока не будет проведено исследование черного ящика".

Чиновник добавил, что еще не определено, какой стране будет передан черный ящик самолета, однако Иран не будет передавать его производителю лайнера - американской компании Boeing.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

Как сообщил спикер аэропорта Имама Хомейни, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Погибли 11 граждан Украины - 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.

Источник

авиакатастрофа, МАУ, Иран
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