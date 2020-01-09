Украинское общество в большом долгу перед детьми, которые живут под пулями - Митрополит Антоний

Наибольший вред война на Востоке Украины приносит детям, которые вынуждены жить на прифронтовых территориях, и за это должно быть в ответе все украинское общество.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в столичном Голосеевском монастыре, на встрече с участниками миротворческой акции - школьниками из «красной зоны» Донбасса, которые в рамках инициативы «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» посещают святыни Киева и Почаева.

«В эти рождественские дни внимание нашей Церкви и всех людей, которые проявили свою добрую волю, обращено к детям из «красной зоны» - зоны соприкосновения, где, к сожалению, летают бомбы, гранаты, пули. Украинское общество в большом долгу перед теми детьми, которые там живут», - сказал он.

Владыка отметил, что дети, вынужденные жить на прифронтовых территориях, переживают сегодня «далеко не детское состояние».

«И это не то состояние, которое мы переживаем, когда смотрим кино о войне. Жить под свист пуль страшно даже взрослому человеку, а что же делается с психикой ребенка, который только растет?», - обращает внимание митрополит Антоний.

По мнению митрополита Антония, детям из прифронтовых зон в Рождественские дни общество должно уделять особое внимание.

«Рождество Христово - это удивительный праздник - праздник проявления безграничной любви Божией к падшему человеческому роду. Рождество Христово - это еще и праздник проявления особой человечности, потому что именно в эти дни Бог Всемогущий и Всесильный становится одним из нас, этим показывая, что путь на Небо лежит только тогда, когда человек воссоздает в себе подлинно человеческие качества. Но праздник Рождества Христова - это еще и праздник детский, потому что на иконах этого праздника мы видим Бога, лежащего в яслях - беззащитного ребенка», - сказал он.

Уделяя внимание всем детям в рождественские дни, Церковь особо выделяет детей Донбасса, поскольку война - это «кровоточащая рана нашего Отечества», подчеркивает владыка Антоний.

«В дни Рождества Христова Украинская Православная Церковь принимает в своих обителях детей из «красной зоны». Мы попытались в главных монастырях нашей Церкви - в Почаевской лавре и здесь, в Голосеевской пустыни, создать праздничный и радостный уют, который, думаю, они запомнят на всю жизнь, чтобы эти дети хоть немного отвыкли от своего страха, порожденного войной», - сказал митрополит.

Управляющий делами УПЦ также подчеркнул, что Церковь поддерживает курс государства на объединение страны.

«Мы рады, что сегодня есть подобные инициативы, и сегодняшняя власть настроена на то, чтобы преодолеть все противоречия, которые приводят к таким страшным последствиям как война. Мы также надеемся, что в ближайшем будущем Господь даст нашей земле мир и благоденствие, а тем детишкам, которые сегодня согревают свое сердце в молитве и колядках в наших святых обителях, надолго запомнится это тепло. И мы надеемся, что это доброе начало обогащения тех людей, которые находятся в разных концах и регионах Украины», - сказал он.

Митрополит Антоний также подчеркнул, что отличие взглядов жителей разных регионов Украины не должно приводить к противоречиям глобального характера.

«Бог не требуют от нас жить в одной идеологии или в одном мировоззренческом пространстве. Он хочет только, чтобы каждый человек знал Бога. То есть, Бог есть Вечность. А наша разность – это наше внутреннее богатство. Да, мы живем в Украине в разных областях, регионах, у нас подчас очень разная история, разный менталитет и даже разный язык. Но это не значит, что мы должны быть врагами», - подчеркнул он.

Как сообщал Центр информации УПЦ, вечером 8 января Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил Голосеевский монастырь столицы, где встретился с группой школьников из «красной зоны» - участниками миротворческой акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса». Блаженнейшего сопровождал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

В рамках акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса», около ста детей из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе 6-9 января посетили святыни Киева и Почаева, пообщались со сверстниками и встретили светлый праздник Рождества Христова.

Инициатором проекта выступил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, которого поддержал рок-музыкант Олег Карамазов. Акцию «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» благословил Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Дарина Чугаевская, Центр информации УПЦ.