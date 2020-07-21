Вандалы забросали камнями икону блаженной Ксении Петербургской на храме УПЦ

В столице на Святошинском кладбище забросали камнями икону на храме блаженной Ксении Петербургской.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом настоятель храма протоиерей Глеб Помелов написал в своем Фейсбук.

«За 12 лет жизни храм блж. Ксении Петербургской на Святошинском кладбище перенёс немало испытаний. Были неоднократные попытки взлома. Были удавшиеся ограбления. Был пожар в соседнем здании, на расстоянии менее метра от храма, от которого вокруг пылали сосны, и плавился металл, но церкви огонь даже не коснулся. Многое было, но такое, как в этот раз – впервые. Вандалы посягнули на саму блаженную Ксению, камнями бросали в её образ и повредили стекло и икону», – рассказал протоиерей Глеб Помелов.

На восстановление святыни понадобится около 6 тысяч гривен. Настоятель храма просит верующих помочь в сборе средств.

«Обращаемся ко всем неравнодушным к этой великой святой: помогите восстановить икону Ксенюшки. Нам надо собрать 5-6 тысяч гривен. Очень хочется её восстановить к 29 июля – дню памяти Христа ради юродивых схимонахинь Серафимы и Марии. Также это день рождения нашего храма, в этот день в 2008 году состоялась первая Литургия», – обратился священник.

Перечислить пожертвование можно тут.