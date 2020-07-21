Фигуранты дела Мартыненко массово отказались от адвокатов

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в телеграмме

Во время очередного заседания Высшего антикоррупционного суда по делу Мартыненко адвокаты начали заявлять по несколько одинаковых ходатайств о заангажированности суда.

Судья Леся Федорак сообщила, что они злоупотребляют правами, а если сомневаются, то могут обратиться в Высший совет правосудия или даже ГБР. Но не нарушать порядок и не срывать заседание. Суд дал стороне защиты 10 минут на размышления относительно их позиции.

Дословно: "После перерыва обвиняемые начали массово отказываться от адвокатов якобы из-за "невозможности" ими осуществления защиты перед "предвзятыми" судьями. Мартыненко отказался от своего адвоката Бойко. Журило и Васильков – от Крамаренко. Богданец и Сорокин – от Черезов, Скаленко – от Палагицькой.

Суд принял эти отказы. Теперь у обвиняемых есть 3 дня на поиск адвокатов, а в противном случае суд будет назначать бесплатных от государства. Хотя не исключено, что такой ход с отказом от адвокатов направлен на затягивание процесса и фигуранты попытаются оттянуть следующее заседание до осени (в августе заседаний не предусмотрено).

В период между 20 и 31 июля должно было состояться 10 заседаний по полдня. Теперь не менее 3 заседаний не состоится. Гарантии, что фигуранты договорятся с новыми адвокатами до 24 июля - нет. К тому же как бесплатные, так и платные защитники просить время для изучения материалов".

Напомним, в июне стало известно, что Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным екснардепа Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".

Сам Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда не вступило в силу, и он уже обжаловал его в апелляционном суде.

В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с "Энергоатомом" есть еще второй, касается закупки ГП "ВостГОК" уранового концентрата.

Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", связанную с Мартыненко, вызвав ущерб в размере 17,2 млн долларов США.

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