Митрополит Антоний рассказал, как с духовной точки зрения правильно относиться к политикам

Политики не могут решить всех наших проблем, и страстное увлечение политическими событиями приносит лишь разочарование, гнев и уныние.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи: о вере в красках».

«Многих верующих сейчас увлекла политика, что неудивительно – так всегда происходит на переломе эпох, особенно, если некоторые политические силы занимаются гонениями на Церковь. Вполне закономерно искать противоположные политические силы, которые смогли бы Церковь защитить. Но бывает так, что мы всей душой страстно ратуем за того или иного политика, порой приписывая ему добродетели и высокие стремления, которые сами же и нафантазировали либо просто поверили в предвыборную риторику. И когда мы сталкиваемся с реальностью, когда наш вчерашний кумир не оправдывает наши о нем фантазии, мы разочаровываемся так же страстно, как перед этим очаровывались. А в скором времени с новой страстью мы готовы поверить другому, и так – раз за разом», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он напомнил, что верующий человек должен всегда помнить слова Священного Писания, где сказано: «Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения» (Пс. 145).

«Слыша все новые обещания очередного кандидата, стремящегося к власти, мы должны напомнить себе эти слова псалма. Ни один из политиков не может решить все наши проблемы, решить их может лишь Господь, и только тогда, когда мы сами приложим к этому усилия. Порядок наступит благодаря не политикам, а нашему отношению к людям, окружающему миру. Порядок наступит, когда мы перестанем бросать мусор мимо урны, научимся после отдыха на природе убирать за собой, перестанем быть безответственными и равнодушными», - объяснил владыка.

По его словам, верующий человек не должен слепо доверять обещаниям политиков, а прежде всего надеяться на Бога.

«Только Господь сможет в конечном итоге сделать так, как нам на самом деле будет нужно для спасения наших душ, а не для временного благополучия в земной жизни. Нужно отделять свой христианский и гражданский долг от страстного увлечения политикой и политиками. Такое увлечение чревато лишь разочарованием, гневом и унынием», –заключил митрополит Антоний.