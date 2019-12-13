Следствие по делу Шеремета подозревает 5 человек

А также - музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Об этом руководители правоохранительных органов сообщили на брифинге в Киеве, тогда как обыски у подозреваемых продолжаются.

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль рассказал, как устанавливали этих лиц, которые засветились в разных делах и сначала не выглядели как группа. Помогли правоохранителям в этом косвенные доказательства и записи телефонных разговоров.

Проанализировав информацию о 35 фактах подобных преступлений, следствие из четырех основных версий убийства Шеремета – ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные мотивы, профессиональная деятельность или дестабилизация – остановилось на последней версии: дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного человека.

Особое внимание следователей привлекли два преступления: подрыв электроопоры в Херсонской области 21 ноября 2015 года и неудачное покушение на бизнесмена Ч. в Косове Ивано-Франковской области летом 2018 года.

Одним из фигурантов был Андрей Антоненко, а он тесно общался с Юлией Кузьменко и гражданином К, "Электриком" (Петром Кияном – ред.), которые являются сожителями

С ними общались также гражданин В., псевдо "Пистолет" (Иван Вакуленко – ред.), Владислав Грищенко ("Буча") и Инна Грищенко ("Пума"), которые причастны к покушению в Косове.

Когда Грищенко задержали, следователи зафиксировали, что на судебные заседания ходят друзья задержанных, – и обнаружили группу.

Коваль показал записи, свидетельствующие: вызов на допрос по делу Шеремета одного из членов группы не вызвал удивления у членов группы и воспринимался ими как угроза.

После первой повестки представители группы занервничали – Ваня-"Пистолет" покончил жизнь самоубийством на следующий день после вызова на допрос, "Электрик" пытался покончить с собой.

Инна Грищенко расценила самоубийство "Пистолета" как благоприятный для них факт – мол, все складывается "так, как нам надо". Она говорила мужу Владиславу (это на записях): "Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет – это было окончательно ... Тебе это будет в плюс, теперь вертеть будем, как хотим".

"Мы выделили подозреваемых: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко. А кроме этого следствие предоставило на экспертизу... видеообразцы с камер, расположенных вблизи места убийства Шеремета", – сказал Коваль.

Следствие провело анализ походки фигурантов. К экспертизам привлекли даже американского эксперта Бирча.

В частности, Яна Дугарь попала на камеры и ее идентифицировали как человека, который снимал авто Шеремета до закладки взрывчатки.

По версии правоохранителей, взрывчатку под авто соосновательницы "Украинской правды" Алены Притулы, которым пользовался Шеремет, закладывала Юлия Кузьменко, а помогал ей Андрей Антоненко.

Антоненко идентифицировали по специфическому принту на одежде. В нем он фигурировал на фото вместе с "Нациком" на месте двух подрывов электроопор в Чаплинке. Такой же принт был на одежде человека, замеченного вблизи места убийства Шеремета.

А в покушении в Косово было использовано самодельное взрывное устройство, почти идентичен тому, которым взорвали автомобиль Шеремета.

Коваль отметил, что полицейские: осуществили 800 выемок документов и информации, в том числе в мобильных операторов; допросили более 3700 человек; назначили и провели 47 экспертиз, в том числе комплексных;, отработали 570 домов и около 4300 квартир; проанализировали более 80 миллионов телефонных соединений и 40 тысяч абонентов; исследовали видеозаписи с 221 камеры наблюдения (продолжительность записей составила от 5 суток до 2 месяцев); составили схему возможного движения преступников.

Напомним: один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.

На днях участник АТО Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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