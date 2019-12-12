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Трамп готов немедленно подписать оборонный бюджет США с помощью Украине

12.12.2019 / 17:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов немедленно подписать оборонный бюджет, который предусматривает, в частности, 300 млн долларов военной помощи Украине в 2020 году.

 Об этом сообщает Twitter Трампа.

Как известно, закон окончательно должны принять в Конгрессе до конца 2019 года. После этого он будет передан на подпись президенту США.

"Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплаты для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше тянуть! Я подпишу этот исторический законодательный акт немедленно!" - написал Трамп.

Источник

США, военная помощь, Трамп
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