Митрополит УПЦ призвал поддержать мирные инициативы Президента Украины

Украинская Православная Церковь выступает союзником в миротворческих инициативах Президента ради процветания и единства нашей страны.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Запорожской епархии, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука сказал сегодня на молитвенном завтраке Восточного региона Украины, в котором приняли участие представители религиозных организаций, политических элит региона и бизнесмены.

«Путь к миру длительный и изнурительный, требующий времени и сил. Войну развязывает одна страна, но для мира необходима воля и консолидация усилий всех конфликтующих сторон. Больно видеть, что в такой непростой для судеб миллионов людей, наших сограждан, обстановке, находятся те, кто ратует не за мир, а за войну. Есть, к сожалению, такие и среди тех, кто ассоциирует себя «христовыми», но таковыми, по сути, не являются, при этом насаждая взаимную ненависть и вражду, типа: мы - патриоты, а вы - ватники, требуя мир только на их условиях. При этом позволяют себе грубо и оскорбительно высказываться в адрес Президента», - подчеркнул митрополит Лука.

Владыка отметил, что силу и благополучие Украине принесет мир, а не война и от имени Украинской Православной Церкви поддержал мирные инициативы Президента.

«Наш Президент декларирует намерение построить новое украинское общество, в котором не будет разделений на враждебные друг другу стороны. Он хочет мира и стремится консолидировать украинское общество, перестав его делить на своих и чужих, без крикунов и лжепатриотов, изменить взаимоотношения в нем. Неужели пять лет войны нас ничему не научили? Смерть, слезы, падение благосостояния граждан на фоне роста состояния членов партии войны. Им нравится убивать, они не могут больше без крови. Мирная жизнь для них все равно, что свет для всякой ночной нечисти. И самое страшное, что эти люди в меньшинстве, но им удается играть на нищете граждан и покупать их поддержки на у них же сворованные деньги. Если лишить этих людей источников финансирования, не будет больше желающих блокировать мирные инициативы нашего Президента», - сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит призывает «возвыситься над своими страстями, избавиться от своих амбиций и обид ради сохранения человеческой жизни и мира. Пустословы приходят и уходят. Бог посредством истории все расставит на свои места. Каноническая Украинская Православная Церковь выступает соработником и мировоззренческим союзником нашему Президенту в этом процессе».

Запорожский митрополит призвал поддержать Президента «в его тяжелом, но спасительном крестоношении, ради мира и процветания нашей родины -Украины».

Как сообщалось ранее, Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий во время встречи Президента Украины с представителями религиозных организаций говорил о высшей ценности человеческой жизни, о необходимости мира и важности прекращения войны.