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В Украине за неделю гриппом заболели 173 тысячи человек

12.12.2019 / 17:18
За прошедшую неделю в Украине гриппом заболели 173 365 человек, из них 69,3% - дети, что ниже эпидемического порога.

 Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как сообщается, интенсивный показатель заболеваемости составил 453,4 на 100 тысяч населения, что на 4,9% меньше эпидемического порога по Украине.

Зарегистрировано 24 случая среди пациентов гриппоподобного заболевания (ОРЗ) и 19 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

Также отмечается, что в стране зафиксировано редкое географическое распространение гриппа:

"В большинстве регионов Украины на минувшей неделе активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемических уровнях. А в Винницкой, Донецкой и Черновицкой областях зафиксировано низкую эпидемическую активность гриппа и ОРВИ", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что с начала эпидемического сезона не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.

Источник

грипп, ОРВИ
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