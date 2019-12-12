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В УПЦ начали сбор теплых вещей для бездомных и нуждающихся

12.12.2019 / 16:51
В УПЦ начали сбор теплых вещей для бездомных и нуждающихся
Благотворительность Источник: Центр информации УПЦ
Всех неравнодушных просят по возможности приносить тёплые куртки, пальто, тёплые штаны, свитера, шарфы и другую теплую одежду (прежде всего нужна теплая одежда для мужчин)

Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам начал сбор теплых вещей для бездомных и малоимущих людей.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт отдела.

«С наступлением холодов в несколько раз увеличился поток людей, которые просят помочь тёплыми вещами. В первую очередь это те, у кого нет крова, но также много тех, кто просто не в состоянии приобрести не то, что пальто или тёплую куртку, а даже шапку и рукавицы. Однако, на складе гуманитарной помощи, действующем при Синодальном отделе, таких вещей совсем мало», - сообщили в объявлении на сайте Отдела.

Всех неравнодушных просят по возможности приносить тёплые куртки, пальто, тёплые штаны, свитера, шарфы и другую теплую одежду (прежде всего нужна теплая одежда для мужчин).

«Готовясь весело встретить рождественские праздники, заранее заботясь о подарках для родных, давайте вспомним и о тех, кто искренно порадуется простому подарку - например, тёплым рукавицам. Пусть в это зимнее время нас согревает не только чашка тёплого чая и семейный уют, но и мысль о ближнем, которому подаренные нами вещи были жизненно необходимы», - отметили сотрудники отдела.

  Сбор проводится по адресу: ул. Лаврская 15, с понедельника по среду, с 10 до 17 часов.

Телефон для справок: (050) 342-27-39.

Для закупки шапок, рукавиц и тёплых носков объявлен сбор финансовых средств.

Перечислить пожертвования можно по реквизитам, указанным на сайте отдела.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, бездомные, УПЦ
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