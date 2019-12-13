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Трамп осудил ЕС за недостаточную помощь Украине

13.12.2019 / 17:58
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 12 декабря, выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от стран Евросоюза.

Об этом свидетельствует сообщение американского президента в Twitter.

По его словам, он задается вопросом, почему европейские страны не помогают Украине больше.

"Я постоянно задаю вопрос: почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты?" - написал президент США.

Также Трамп добавил, что "ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях".

 

Напомним, Конгресс США поддержал государственный оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. Оборонный бюджет США на 2020 год поддержали 377 конгрессменов, 48 - выступили против.

Источник

США, военная помощь, Трамп
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