Митрополит Онуфрий призвал верующих не критиковать, а совершенствоваться

Для того, чтобы жить в мире с Богом и людьми, необходимо не критиковать ближних, а любить их такими, как они есть.

Об этом в своей проповеди сегодня сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий, как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Нам надо жить со Христом, надо любить Бога -всей душой, всем разумом, всеми помыслами своими и надо любить ближнего своего, как самого себя», - напомнил верующим Евангельские слова Предстоятель.

По словам Митрополита Онуфрия, человеку нужно постоянно «себя духовно совершенствовать и умом заставлять любить Бога и ближнего, а не ждать, пока эта любовь когда-то появится в нашей душе».

Блаженнейший рассказал, что значит любить Бога по-настоящему.

«Если мы выполняем заповеди Божьи, то это свидетельство нашей любви к Богу. Если этого не делаем, то можем бить себя в грудь и говорить, что «я люблю Бога», но это - неправда. Тогда человек любит Бога, когда выполняет Божественные законы», - подчеркнул Архипастырь.

Предстоятель УПЦ призвал вместо критики ближних заглянуть в свою душу и пытаться стать лучше.

«Сегодня в моде критиковать всех, кроме себя. Человек должен смотреть на себя и себя критиковать. Это правильно духовно. Когда мы критикуем всех - это у нас не любовь, а гордыня, которая не хочет потерпеть, смириться, не хочет уважать никого, кроме себя. А гордыня - это грех, она корень всех грехов», - сказал Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, сегодня Предстоятель УПЦ возглавил освящение столичного храма и совершил архиерейскую хиротонию.