Полиция отрицает, что меняла в деле об убийстве Шеремета маршрут движения подозреваемых

"Недавно некоторые СМИ распространили информацию о якобы изменении маршрута заложников взрывчатки под авто, на котором взорвали журналиста Павла Шеремета. Следствие опровергает обнародованные данные", - сказано в сообщении правоохранителей на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что для проведения экспертных исследований следствие использовало несколько видеофайлов, изъятых по маршруту движения подозреваемых Андрея Антоненко ("Riffmaster") и детского сосудистого кардиохирурга Юлии Кузьменко, в том числе видео с фасада помещений Киевского университета имени Бориса Гринченко, расположенного по ул.Бульварно-Кудрявская, д.18/2.

"В материалах уголовного производства подается схема движения подозреваемых от автомобиля до ул.Бульварно-Кудрявской, 18/2 - именно там в последний раз фигурантов зафиксировала камера видеонаблюдения. На этой схеме четко изображено, что после закладки взрывчатки подозреваемые переулком Чеховским вышли на улицу Бульварно-Кудрявскую, откуда и повернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Олеся Гончара", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в квартале по адресу ул. Олеся Гончара, 28Б расположена квартира, которой пользовался подозреваемый Антоненко, что он подтвердил это во время допроса.

"Следует также заметить, что в предыдущих подозрениях маршрут движения до и после закладки взрывчатки не фигурировал - он был добавлен в текст подозрений по согласованию с процессуальным руководителем в уголовном производстве", - подытожили в полиции.

Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация, что следователи Нацполиции, расследующие убийство Шеремета, изменили маршрут мужчины и женщины, которые подкладывали взрывчатку под авто журналиста, чтобы версия полиции выглядела убедительной.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

1 июня пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что копии материалов досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета подготовлены всем подозреваемым и их защитникам.

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