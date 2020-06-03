Войти | Зарегистрироваться
17:30

среда,
03 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

ЕС выделяет 145 тысяч евро на соцопрос об объединении ПЦУ и греко-католиков

03.06.2020 / 16:27
ЕС выделяет 145 тысяч евро на соцопрос об объединении ПЦУ и греко-католиков
Главы ПЦУ Епифаний (Думенко) и УГКЦ Святослав (Шевчук) Источник: fpri.kiev.ua
Вселенский Патриархат занялся объединением ПЦУ и УГКЦ

Институт внешнеполитических исследований Украины начинает масштабное исследование по изучению общественного мнения о присоединении Украинской и Русинской Греко-Католических Церквей к Православной Церкви Украины.

Исследование проводится при поддержке Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и Вселенского Патриархата с целью дальнейшего объединения ПЦУ и УГКЦ, сообщается на официальном сайте Института.

На это исследование за счет средств ЕС выделено 145 тыс. евро для программы международной платформы Global Exchange on Religion in Society.

«Выделение гранта предусматривает проведение в течение 2020 - 2021 лет комплексного исследования и создание дорожной карты объединения украинских Церквей разных конфессий с последующим использованием украинского опыта для экуменического воссоединения и возвращения Православных и Греко-Католических Церквей византийского обряда в лоно Вселенского Патриархата».

Целью данного проекта является «достижение взаимопонимания иерархов и паствы в процессе экуменического объединения ПЦУ, УГКЦ и РГКЦ, в том числе - добровольной передачи приходов и имущества под контроль Поместной Церкви Украины для христианского единения».

Кроме создания «дорожной карты» в рамках проекта планируется разработать изменения в украинском и европейском законодательстве «для обеспечения норм и правил процесса передачи государственной недвижимости во временное или постоянное владение Церквям и религиозным организациям и (или) передачи государственной недвижимости от одной церкви к другой, в том числе - Церквям зарубежной юрисдикции».

В обосновании данного проекта авторы заявляют о «гибрессии», то есть – гибридной агрессии Москвы, которой противостоять «может только сильная единая Поместная Церковь». При этом тут же сообщается, что в дальнейшем опыт объединения Церквей с добровольной передачей имущества на территории Украины будет использован на территории и других стран.

«Вернуть в лоно» Вселенского Патриархата планируется Греко-Католические Церкви Украины, Албании, Беларуси, Греции, Македонии, Болгарии, а также других государств, отмечается в пояснении к проекту.

Источник: Inpress.ua
ЕС, УГКЦ, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.