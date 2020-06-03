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Украина стала частью религиозного эксперимента, контролируемого Западом - эксперт

03.06.2020 / 18:16
Украина стала частью религиозного эксперимента, контролируемого Западом - эксперт
Источник: Центр информации УПЦ
Эксперт проанализировал грант ЕС на соцопрос об объединении ПЦУ и УГКЦ

Подготовка светской организацией объединения Церквей «не может не настораживать».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «112 Украина», об этом заявил политический обозреватель Юрий Молчанов, комментируя выделение Евросоюзом Институту внешнеполитических исследований Украины гранта на исследование о путях присоединения украинских Греко-Католических Церквей к ПЦУ.

«Не может не насторожить то, что светская структура, да еще и с таким ярко выраженным политическим окрасом, вдруг взялась за задачу подготовки условий для объединения Церквей», - заявил он.

Эксперт отметил, что за обтекаемыми и общими фразами «изучение общественного мнения» и «создание дорожной карты» сложно понять основную задачу проекта.
«Это продолжение линии прежней власти, которая, под очевидным покровительством международных партнеров, ввязалась в опасные эксперименты по перекраиванию карты мирового Православия».

По мнению Молчанова, Украина становится частью некоего религиозного эксперимента, который контролируется Западом.
«Как и в истории с Томосом под руководством Порошенко, Украина здесь опять играет «не в свои игры» и не является субъектом. Я бы сказал, что мы невольно стали частью глобальных экспериментов в религиозном мире, в которых активно задействован политический истеблишмент, в первую очередь США, о чем свидетельствуют многочисленные заявления, встречи чиновников и дипломатов высшего звена, финансирование определенных институтов», - подчеркнул он.

Анализируя теологический аспект данного проекта, эксперт отмечает, что УГКЦ придерживается догматов Римско-католической Церкви и считает своим главой Папу Римского, в то время как ПЦУ «считает своим руководителем Патриарха Варфоломея».

«Вопрос: кто уступит в плане подчинения? УГКЦ пожертвует своей принадлежностью к Риму или ПЦУ откажется от своей прописки в Стамбуле?- задается вопросом Молчанов. - Служить обоим одновременно точно не позволяют догматика, богословие и тысячелетняя история мирового христианства».
Кроме того, при помощи объединения ПЦУ с УГКЦ новая Церковь Украины пытается добиться признания от мирового Православия, подчеркнул эксперт.

«Как бы кто ни манипулировал трюками с социологией, а простым и невооруженным взглядом видно, что храмы ПЦУ, особенно те, которые насильственно были отобраны у УПЦ, стоят почти пустые. Даже на большие праздники. Нет, и не предвидится признания всей полнотой мирового Православия. Даже в среде тех Поместных Церквей, где заявляли о поддержке ПЦУ, мнение священноначалия этих Церквей разделилось, и огромное число духовенства по-прежнему отказывается служить вместе с представителями ПЦУ», - напомнил Юрий Молчанов.

Как сообщалось, Институт внешнеполитических исследований Украины начинает масштабное исследование по изучению общественного мнения о присоединении Украинской и Русинской Греко-Католических Церквей к Православной Церкви Украины. Исследование проводится при поддержке Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и Вселенского Патриархата, а на его проведение ЕС выделил 145 тыс. евро.

Источник: Inpress.ua
ЕС, УГКЦ, ПЦУ
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