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Дело Шеремета: полиция рассекречивает материалы больше полутысячи следственных действий

27.02.2020 / 14:21
Следователи полиции рассекречивают материалы более 500 негласных розыскных действий, чтобы процесс расследования был "прозрачным".

Об этом сообщает полиция

Дословно: "В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи НПУ ... рассекречивают материалы негласных следственных (розыскных) действий и проводят 32 судебные экспертизы".

В то же время, правоохранители жалуются на то, что подозреваемые "отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях".

По их словам, Яна Дугарь отказывается давать показания на допросе в качестве подозреваемого и участвовать в почерковедческой и судебно-психиатрической экспертизах.

В то же время, адвокат Виталий Коломиец отмечал, что постановлений о назначении экспертиз им не предоставили, поэтому сторона защиты не может "принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях".

Андрей Антоненко отказался от следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко – от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Оба также отказались от одновременного допроса.

Напомним, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

Следствие считает основным мотивом убийства дестабилизацию ситуации в стране.

Все задержанные отрицают причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

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расследование, полиция, убийство Шеремета, дело Шеремета
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