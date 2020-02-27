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В СНБО назвали группы риска заражения коронавирусом

27.02.2020 / 13:50
В зоне повышенного риска заболеваемостью коронавирусом Covid-2019 в Украине находятся люди старше 80 лет, а также страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду по результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса.

"В зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что Главный ситуационный центр при СНБО в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации по распространению коронавируса Covid-2019 в мире.

Источник 

коронавирус, СНБО, риск заражения
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