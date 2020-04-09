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В аппарате СНБО Украины отсутствуют проекты любых решений по смягчению карантинных мер

09.04.2020 / 11:48
В аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины не готовилось никаких "проектов решения СНБО" об ослаблении карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Комментируя новость, распространенную некоторыми СМИ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ее "безответственной дезинформацией и элементом информационной спецоперации, которая реализуется против нашей страны с целью дестабилизации ситуации", - сообщает в среду, 8 апреля, пресс-служба СНБО.

В СНБО напомнили, что карантин в Украине введен правительственными решениями, в частности, новой редакцией постановления Кабинета Министров Украины № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

"Подчеркиваем, что меры, предпринимаемые властями для противодействия коронавирусной инфекции, являются эффективными, действенными и аналогичными действиям большинства стран Европы и мира. Настоятельно просим журналистов не использовать непроверенные источники информации, а пользоваться официальным сообщениям органов власти", - подчеркнули в СНБО.

Источник

коронавирус, карантин, СНБО
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