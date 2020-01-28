В СНБО решили, что делать в связи с распространением коронавируса

Под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны (НБО) Украины Алексея Данилова состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения коронавируса 2019-n-CoV в мире, оценки угроз национальной безопасности, состояния организации противоэпидемической защиты населения, в частности, граждан и работников дипломатических миссий Украины, находящихся на территории КНР.

"Секретарь СНБО отметил первоочередность выполнения задачи по усиленного контроля над ситуацией в части возможности распространения нового коронавируса и слаженной работы всех органов власти по организации соответствующих мероприятий", - сообщает пресс-служба СНБО в понедельник, 27 января.

Данилов, в частности, назвал приоритетным организацию компетентными органами, прежде всего украинскими дипломатическими представительствами, полного учета украинских граждан, находящихся на территории КНР, сбор информации о них и установления контактов.

Министерству здравоохранения поручено организовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса; мерах по его предотвращения и лечения. Кроме того, Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить мощности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам.

"Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине", - говорится в сообщении.

Министерству финансов поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.

"Посольству Украины в КНР - обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерству иностранных дел Украины - рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время", - добавили в СНБО.

Как сообщал госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 чел., общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 чел., увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. чел.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой - Ухань - является эпицентром распространения заболевания.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять - в Австралии, четыре - в Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

Источник