Сербский архиерей рассказал на каких условиях Македонская Церковь может получить автокефалию

Македонская Православная Церковь должна получить автокефалию либо от Сербской Церкви, либо от Всеправославного Совета.

Об этом сказал архиерей Болгарской Православной Церкви, член Священного Синода БПЦ митрополит Ловчанский Гавриил (Динев), сообщает «Болгарское национальное радио».

«Хорошо, что Вселенский Патриарх обратится к Сербской Церкви, чтобы снять раскол, навязанный Македонской Православной Церкви, и дать ей автокефалию. Хотя когда-то Македонская Церковь была частью Болгарской Церкви, после войн она попала на территорию Югославии и стала там автономной для Сербской Православной Церкви, что признается всеми Православными Церквями», – сказал митрополит Гавриил.

Владыка Гавриил подчеркнул, что Болгарская Церковь не может считаться Церковью-Матерью.

«Никто не признает такое решение, оно не будет иметь смысла, и существует большая опасность, что мы впадем в раскол, если позволим себе такое решение. Это спекуляция. Было огромное давление на нашу Церковь <…>, но у нас нет канонического права снять с них раскол или дать им автокефалию», – отметил архиерей.

Он добавил, что ни одна Церковь не одобрила бы такого поступка. По словам иерарха БПЦ, несколько Поместных Церквей предостерегли болгар от вмешательства в ситуацию с Македонской Церковью.

«Наша Церковь выдержала огромное давление со стороны людей, которые не знали, чего они хотят от нас. Они хотели, чтобы мы вернулись и снова стали раскольнической Церковью. Несколько Церквей предупредили нас, чтобы мы не позволяли себе устранять раскол, потому что мы тоже попадем под раскол. Сейчас мы очень хотим, чтобы Македонская православная церковь избавилась от раздора и обрела независимость, но она должна быть канонической и признанной всем православным миром. В противном случае это не имеет смысла», – объяснил владыка Гавриил.

Болгарский архиерей считает, что СПЦ может сделать то, чего требовали от его Церкви.

«Сербская Церковь может сделать это, потому что однажды именно она стала матерью автономной Македонской Церкви. Когда Вселенский Патриарх говорит, что они должны снять раскол, он признает, что Сербская Церковь является материнской Церковью Македонии», – заявил митрополит Гавриил.

Он также обратил внимание общественности на то, что новой автокефальной Церкви нельзя присваивать имя Охридской архиепископии, так как это может изменить ход истории и дать Македонской Церкви возможность стать Церковью-Матерью для Болгарской Церкви.

«В наших уставах мы также указали, что Болгарский Патриархат является преемником Болгарской Архиепископии в Охриде, и это правда. Из того, что они пишут, получается, что они станут нашей материнской Церковью. Столица Македонии сейчас не Охрид. Лучше всего, чтобы Патриархом соседа был Скопье и вся Северная Македония», – рассказал владыка Гавриил.