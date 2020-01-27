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В Хмельницкой области возле многоэтажки произошел взрыв, есть погибший

27.01.2020 / 17:18
Ночью, 26 января, в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек.

Об этом сообщает  пресс-служба полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и взрыво-техническая служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната "РГД-5". Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.

Источник

взрыв, многоэтажка, погибший, Хмельницкая область
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