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СНБО: половина эвакуированных из Уханя еще не прошли тест на коронавирус

27.02.2020 / 16:47
У эвакуированных из Китая граждан, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, взяли пробы на коронавирус: 48 из них здоровы, остальные результаты еще не готовы.

Об этом свидетельствует комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова.

Прямая речь: "У нас есть четкая статистика по тем исследованиям, которые уже закончили делать. В субботу было взято 89 проб у тех людей, которые приехали из Уханя, и которые их сопровождали. На сегодняшний день имеем 48 негативных реакций, следующие 41 будут в ближайшее время и мы сразу будем сообщать нашему населению".

Данилов сообщил, что накануне взяли 32 пробы у тех людей, которые являются обслуживающим персоналом в санатории в Новых Санжарах. Их результаты пока также неизвестны.

Напомним: 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).

Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санфар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.

Правительство усилило меры безопасности: в аэропортах и ​​на пунктах пропуска у всех, кто приехал из стран с зарегистрированными случаями заболевания коронавирусом, будут измерять температуру.

Источник 

коронавирус, СНБО, эвакуированные
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