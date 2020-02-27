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Открыт доступ ко всем декларациям прокуроров Офиса генпрокурора

27.02.2020 / 16:15
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности к ряду должностных лиц Офиса генерального прокурора.

В частности, примененные предыдущим руководством генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора в среду, 26 февраля, речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.

"Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших сотрудников Генпрокуратуры и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Соответствующие ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Источник 

прокуроры, декларации, Офис генпрокурора
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