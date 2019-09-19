Илья Кива давит на следствие по «Химпрому» и угрожает прокурорам

Нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива пытается оказывать давление на следствие в деле наркосиндиката «Химпром». Как стало известно, он «забрасывает» Генпрокуратуру звонками и обращениями, собирает информацию и угрожает «научить уважать народного депутата», пишет Народна Правда.

Напомним, в марте этого года СБУ заявила о разгроме украинского «подразделения» российского наркосиндиката «Химпром». Операцию объявили беспрецедентной за всю историю независимости: больше 80 обысков в Киеве, Киевской области, Херсонской, Николаевской, Одесской областях, задержание 20 представителей верхушки группировки, привлечение к ответственности больше 1000 участников.

По данным следствия, синдикат действовал на территории Украины по меньшей мере с 2014 года. Наркотики продавали через чат-боты в Telegram, оплату принимали криптовалютой. Прибыль отмывали через строительство, торговлю, ресторанный бизнес. Во время одного из последних рейдов в июле этого года силовики нагрянули в одну из лабораторий синдиката, которая каждый месяц производила больше 200 кг наркотиков. Оперативники задержали двоих IT-специалистов и еще 40 членов группировки, обнаружили две РПГ-22, записи и «бухгалтерию».

Изначально организацию создали россияне на территории РФ. После массовых задержаний в 2017 году костяк обосновался в Украине — наверняка не без крыши со стороны силовиков. Ежегодный оборот исчислялся десятками миллионов долларов. Прибыли от наркобизнеса организаторам хватало не только на безбедное существование, содержание разветвлений инфраструктуры, взятки, но и на формирование общественного мнения. Так, по данным СБУ, картель оплатил митинг под ГПУ, участники которого обвиняли прокуроров якобы в крышевании наркоторговли, а также последовавшие за «митингом» заказные материалы в СМИ.

К атаке на следствие (как по заказу?) подключился и народный депутат Илья Кива. По инсайдерской информации, в телефонном звонке одному из прокуроров по этому делу он интересовался обстоятельствами вызова одного из свидетелей, результатами допроса и другими деталями досудебного расследования. Получив обусловленный тайной следствия отказ, стал угрожать прокурору и предупредил, что «научит уважать народных депутатов». Кроме того, в нашем распоряжении оказалось депутатское обращение Кивы на имя Генерального прокурора Руслана Рябошапки. В нем он едва ли не слово в слово повторяет тезисы и обвинения, звучавшие на проплаченном «митинге». Например, обвиняет Романа Заричанского — государственного обвинителя по делу одного из лидеров синдиката — в «содействии незаконной деятельности», задержании «активистов» под ГПУ, давлении на судей и намекает на якобы обогащении прокурора за счет крышевания картеля.

Но вопреки стараниям Кивы, все указывает на то, что на зарплате у синдиката вовсе не прокуроры. В адрес нардепа, который в 2015-2016 годах возглавлял департамент Национальной полиции по противодействию наркопреступности, не раз звучали обвинения в непрофессионализме, сознательном блокировании работы подразделения и содействии наркопреступникам избежать ответственности. Бывшие подчиненные Кивы жаловались, что он превращает работу департамента в фарс и блокирует ход крупных расследований. Борьбу с картелями он подменил охотой на небольшие лаборатории, мелких дельцов и самых обычных барыг.

«Наше мнение — Кива — это инструмент, чтобы выбивать взятки у владельцев клубов. А следующими будут фармкомпании, которые имеют отношение к производству и продаже препаратов, содержащих психотропные вещества. Информационное поле для этого уже готовится. В своем facebook Кива выкладывает фотоотчеты рейдов по аптекам», — рассказывал «Украинской правде» один из сотрудников департамента.

Одним из наиболее показательных «кейсов» в работе Кивы по праву называют его известный рейд в киевский ночной клуб Closer. Наделав шуму и добившись закрытия клуба на 3 месяца, Кива даже не попытался выйти на след тех, кто продавал вещества его посетителям. Объяснение тому нашел юрист Маси Найем: клуб не платил департаменту откаты, и Киву это не устраивало. Спустя несколько месяцев суд поставил в этом деле точку: клуб продолжил работу.

Пока глава департамента в свойственной ему манере эпатировал публику и пытался взять мелкие лаборатории под свой контроль, в Украине годами успешно процветал наркокартель «Химпром», о котором, будучи в должности, Кива ни слова не проронил. Тем подозрительнее выглядят его попытки встать на защиту синдиката сейчас.

По данным СМИ, свою долю от крышевания он может получать до сих пор. Пока еще действующая депутатская неприкосновенность, тесные знакомства с дельцами наркорынка и связи в департаменте, который он когда-то возглавлял, развязывают ему руки.

Сейчас департамент возглавляет Андрей Кихтенко — ранее первый заместитель Кивы. При нем же, пишет from.ua работали двое из трех нынешних заместителей — Александр Скорук и Юрий Буковский.Куда ни посмотри — его люди. Выше изложенные факты могут объяснить давление Кивы на следствие. Возможно, его руками действует синдикат. Возможно, те представители правоохранительных органов, которые действительно долгие годы обогащаются на наркотрафике. Возможно — и те, и другие.