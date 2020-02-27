Богдан показал свою справку о зарплате в ОП

Об этом Богдан сообщил в facebook

Прямая речь: "По разнообразных критиков моего финансового положения ... за время работы ни взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность ".

Согласно опубликованным Богданом документом, экс-председатель ОП за 5 месяцев работы в должности заработал чуть больше 200 тысяч гривень после вычета налогов.

Там также указано, что заработную плату Богдан фактически не получил и она была депонирована на счет в Государственной казначейской службе.

Кроме того, экс-глава ОП опубликовал заявление на имя руководителя ГУД с просьбой перечислить эти средства в пользу Благотворительного фонда "Таблеточки".

Напомним: 10 февраля Андрей Богдан подал в отставку с поста руководителя Офиса президента.

11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана и назначил главой Офиса президента Андрея Ермака.

Президент пояснил, что конфликты мешают работать – поэтому приходится кого-то терять.

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