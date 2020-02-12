Поход Ермака: как Андрей Богдан проиграл борьбу за влияние на Зеленского

В команде Владимира Зеленского произошла самая громкая отставка за все время его каденции. О том, чем запомнился Богдан и кто помог Ермаку сместить его с должности – в материале.

Когда вечером 10 февраля появилась информация об уходе в отставку главы Офиса президента Андрея Богдана, многие восприняли ее скептически. В начале августа прошлого года Богдан якобы написал заявление на имя президента, но так никуда и не ушел. По официальной версии, аналогичные заявления с открытой датой написало все руководство ОП еще в начале каденции Зеленского.

С тех пор слухи об уходе Богдана возникали регулярно, но никогда не подтверждались. В то же время даже посторонний наблюдатель мог заметить, как он отдаляется от президента, причем даже в буквальном смысле. Его место рядом с Зеленским все чаще стал занимать Андрей Ермак. Теперь же дошла очередь и до кресла главы ОП.

Автор турборежима

Первые месяцы Богдан был неизменным спутником Зеленского во всех поездках по стране и на публичных мероприятиях, помогая тому общаться с местными чиновниками и вводя неопытного главу государства в курс дел.

Ближе к концу года глава ОП стал появляться на публике все реже, а затем и вовсе на месяц пропал. К примеру, в решении "иранского кризиса" в начале января, когда под Тегераном был сбит украинский самолет, Богдан официально не участвовал.

К тому времени на первые роли на Банковой выдвинулся прежде малоизвестный широкой общественности помощник президента Андрей Ермак. О конфликте между ними рассказывали разные источники РБК-Украина, сам же Ермак это опровергал до последнего момента.

Зеленский накануне отставки главы ОП в интервью "Интерфаксу" признал, что в его команде возникают конфликты: "Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", – заявил президент.

Андрей Богдан за время работы на Банковой действительно нажил себе много недоброжелателей. Сказалась как резкая манера общения, так и попытки решить многие вопросы в "турборежиме".

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков на определенном этапе отказался нарушать регламент для быстрого голосования необходимых законопроектов. Это обострило отношения между Банковой и парламентом. Источники рассказывали, что Богдан высказывал недовольство скоростью работы и в отношении Кабинета министров.

"Богдан всегда требовал от нас работать еще быстрее и активнее, чем мы работали в "турборежиме", при этом он сам по себе – человек довольно прямой", – сказал изданию собеседник во фракции "Слуга народа". А о его увольнении руководители СН узнали из новостей.

В Кабмине же, по крайней мере, еще неделю назад не ожидали, что в скором времени в команде президента могут произойти кадровые перестановки. Высокопоставленный собеседник РБК-Украина в правительстве признавал, что между Богданом и Ермаком случаются споры. Но, в любом случае, они оба ориентированы на президента, уверял собеседник.

"Нет ощущения, что Богдана отодвинули, а Ермак теперь вместо него "шепчет на ухо" Зеленскому. И нет оснований считать, что Богдан куда-то идет", – рассуждал чиновник Кабмина, знакомый с ситуацией на Банковой.

Карьерному росту Андрея Ермака подыграло то, что в ближайшем окружении Зеленского образовался ситуативный союз против Богдана. О разногласиях главы ОП с первым помощником президента Сергеем Шефиром стало известно еще летом. На Банковой Шефир представляет "кварталовское" крыло. Сам Богдан в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о конфликте, отшутился, что Шефир "постоянно ворует его салат" и что им "не нравятся шутки друг друга".

Но со временем противостояние с "кварталовцами" усугубилось. У руководителя ОП выстроились сложные отношения и с главой СБУ Иваном Бакановым. После одной из встреч на Банковой даже появился фейк, что они подрались. Богдан в своей манере отреагировал фотографией на Facebook с якобы выбитыми зубами и разбитым лицом.

По информации РБК-Украина, к "антибогдановской коалиции" примкнул и Арсен Аваков. Наладить отношения с новой властью бессменному главе МВД удалось, в том числе, благодаря Шефиру. Зеленский оставил Авакова в новом правительстве на "испытательном сроке", и с тех пор позиции министра только усиливаются.

Два Андрея

Конфликт Богдана и Ермака проявился еще во время эпопеи с отставкой Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Тогда руководитель ОП вступил в прямую конфронтацию с мэром столицы. Правительство одобрило увольнение Кличко, но президент указ не подписал. Зеленского якобы отговорил Ермак.

С тех пор пропасть между ними становилась все глубже. Редкое заседание на Банковой проходило без ссоры. На определенном этапе стало понятно, что возле президента может остаться только один Андрей: Ермак или Богдан. По словам собеседника РБК-Украина в окружении Зеленского, "коалиция" синхронно "отрабатывала" главу ОП.

"Богдан официально написал заявление об отставке, президент его принял. Это эмоциональное решение. Причиной стал жесткий конфликт, в котором эта группа "выдавила" Богдана", – отметил источник.

При этом он утверждает, что силовики не приносили Зеленскому компромат на руководителя его Офиса. О "многоходовке", в ходе которой Богдан получит новую должность, речь якобы тоже не идет.

Вероятно, сыграла свою роль и его "сомнительная репутация" с точки зрения международных партнеров. Недовольство кандидатурой Богдана летом почти прямым текстом озвучивали в США. Изначально его считали однозначной квотой Игоря Коломойского в структуре новой власти.

Усиление позиций главы ОП, умноженное на скандальные заявления олигарха в СМИ, вызывало серьезные опасения у западных партнеров и кредиторов Украины. Но, по информации РБК-Украина, как минимум в последние месяцы отношения Коломойского и Богдана серьезно ухудшились.

"Богдан был единственной защитой президента от непомерных амбиций Коломойского. Теперь Игорь Валерьевич всех "съест", – так на уход главы ОП отреагировал один из его соратников.

Богдан пригласил в команду Зеленского как минимум двух людей, занявших весомые должности: премьер-министра Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапку. Никто из них в отставку пока не собирается, как и заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Теперь им придется работать с новым руководителем Офиса президента – Андреем Ермаком. Он знаком с Зеленским со времен сотрудничества студии "Квартал 95" с телеканалом "Интер". Юридическая компания Ермака сопровождала медиагруппу, совладельцем которой на тот момент был Валерий Хорошковский. Последний, как ранее заявлял Андрей Богдан, консультирует новую власть в вопросах таможни.

После победы на выборах Зеленский назначил Ермака своим помощником по международным вопросам. Он пытался организовать визит президента в США, но главным для него стало российское направление.

Ключевым партнером Ермака по переговорам был и есть замглавы администрации президент РФ Дмитрий Козак, недавно заменивший Владислава Суркова в качестве главного "куратора" украинского вопроса в Кремле.

"Я могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами", – заявил 11 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом неофициальный переговорный трек Ермак-Козак во многих аспектах фактически подменял собой официальную дипломатию. А самого Ермака начали называть неформальным министром иностранных дел. Очевидно, теперь Ермак будет курировать всю международную политику Украины в целом и переговоры с РФ в частности уже в качестве главы ОП.

Накануне назначения Ермак позитивно отозвался о своем российском визави в эфире одного из телеканалов. "Мне кажется, Козак больше настроен на диалог (чем Сурков, – ред.). По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение", – сказал Ермак.

Очевидно, успехи Ермака на этом направлении (два состоявшихся обмена пленными и встреча "нормандской четверки" в Париже) и доказали Зеленскому его эффективность.

В публичной политике, вплоть до прихода в команду Зеленского, Ермак не был замечен, хотя целых три парламентских созыва с 2006 по 2014 год на общественных началах работал помощником нардепа от Партии регионов, спортсмена Эльбруса Тедеева.

В отличие от Богдана, Ермак никогда не занимался непосредственным "сбором голосов" во фракции под конкретные голосования, рассказал РБК-Украина собеседник в "Слуге народа". На общефракционные заседания он также приходил только с президентом. Без Зеленского Ермак появлялся только на "малой фракции" – собрании всех заместителей главы фракции и СН и руководителей комитетов от монобольшинства.

На Ермака ориентируются несколько депутатов от "Слуги народа", но, как отмечают источники издания, их очень мало и эффективно влиять через них на фракцию новый глава ОП вряд ли сможет.

Милан Лелич, Владислав Красинский

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