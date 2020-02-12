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Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой ОП

12.02.2020 / 09:01
Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой ОП
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

Соответствующие указы №46/2020, №47/2020 и №48/2020 были обнародованы на сайте президента.

"Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса президента Украины", - сообщается в тексте указа №46/2020.

Указом №47/2020 Зеленский уволил Андрея Ермака с должности помощника президента Украины и следующим документом №48/2020 назначил его на должность главы Офиса президента.

Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой администрации президента Украины 21 мая 2019 года.

Богдан, 1976 г.р., с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

Ермак, 1971 г.р., основал в 1997 году "Международную юридическую компанию" и занимался разработкой первых в Украине законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственного права. Возглавлял "Ассоциацию предпринимателей города Киева". В 2006-2010 годах был помошником нардепа от Партии регионов Эльбруса Тадеева.

Занял должность помощника Владимира Зеленского по вопросам внешней политики на следующий день после инаугурации, 21 мая 2019 года.

Источник

Богдан, Зеленский, Ермак
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