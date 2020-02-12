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Надежда на прощение: после увольнения Богдана Бахматюк отменил митинги под ОП

12.02.2020 / 09:38
Бахматюк планирует наладить отношения с Зеленским через помощника президента

Владелец агрохолдингов Олег Бахматюк отменил назначенные на сегодня митинги под Верховной Радой и Офисом президента. Об этом ForUm’у сообщили на одной из птицефабрик, принадлежащих Бахматюку.

По данным источников в окружении олигарха, причиной отмены митингов стало увольнение главы ОП Андрея Богдана, с которым у Олега Бахматюка был конфликт. Напомним, в декабре прошлого года он обвинил Богдана в рейдерстве. По словам бизнесмена, по указке главы ОП силовики возобновили расследование уголовного производства. Теперь же, сообщают источники, Бахматюк планирует наладить отношения с Владимиром Зеленским через помощника президента Сергея Шефира, который и организовал в прошлом году встречу в ОП. Олигарх надеется, что сумеет добиться закрытия уголовных дел против себя и прощения миллиардных долгов, договорившись с президентом или надавив на него.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Министерство внутренних дел по заявлению НАБУ объявило Олега Бахматюка в розыск. Сам Бахматюк уехал за границу. В НАБУ заявили, что в октябре 2014 года Нацбанк выдал VAB Банку стабилизационный кредит в размере 1,2 млрд грн, хотя банк не подал всех необходимых для этого документов. При этом стоимость недвижимости, под залог которой выдавался кредит, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке, отметили в Бюро. 21 ноября 2014 года Нацбанк признал VAB Банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015-го.

Ранее ForUm сообщал, что работников предприятий, входящих в аграрные холдинги «Ukrlandfarming» и «Авангард» (оба принадлежат Олегу Бахматюку) принудительно сгоняют на митинги в поддержку олигарха.

Напомним, 5 февраля под Верховную Раду и Офис президента согнали несколько тысяч людей со всей Украины. Аграриев заставили требовать прекращения расследования уголовных дел Национальным антикоррупционным бюро и лично Артемом Сытником. Читайте также материал «Охота на яичного короля. Чем закончится война Бахматюка против Зеленского?».

митинг, Олег Бахматюк, Владимир Зеленский, Сергей Шефир
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