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Зеленский: Путин понимает, что войну надо закончить

12.02.2020 / 09:42
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президент России Владимир Путин "понял его".

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что Россия вряд ли будет прекращать свои попытки создавать "новые глобальные идеи".

"Но самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина - это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", - подчеркнул он.

Источник

война, Донбасс, Путин, Зеленский
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