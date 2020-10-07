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Зеленский говорит, что есть вопросы, которые надо решать именно с Путиным

07.10.2020 / 09:04
Зеленский говорит, что есть вопросы, которые надо решать именно с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без диалога с Россией войну на Донбассе не остановить, а без прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не удастся решить вопросы возвращения удерживаемых в неволе украинских патриотов.

Об этом шла речь в интервью Зеленского изданию "Politico Europe", записанному 3 октября, информирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Я считаю, что возвращение наших пленных, – а сегодня их 140 (возвращено – ред.), – этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с президентом Путиным. Только в нормандской формате – это не срабатывает, этого не хватает.

У нас есть вопросы, которые не рассматривались в нормандской формате. Это вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них – за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России".

Эти слова Зеленский сказал в рамках вопроса о возобновлении другими лидерами отношений с Россией после отравления в РФ оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, на замечание о том, что люди в Украине хотят, чтобы президент остановил войну, но когда слышат, что власть начинаете говорить с Россией, то считают Зеленского "предателем", украинский лидер ответил, что без диалога мира не будет.

Прямая речь Зеленского: "Я бы расставил здесь очень правильно точки: в каком смысле не хочет говорить президент Украины с президентом России, и кто именно распространяет информацию в СМИ о том, что Украина не должна говорить с Россией. Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией.

Отдельный кейс – это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории.

К сожалению, СМИ делают все, чтобы сорвать любые возможности диалога. Даже в рамках "Нормандии" или Минского процесса. Это касается именно тех медиа, которые принадлежат либо большим финансовым структурам, либо политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат – к сожалению.

Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории".

Напомним: в последние годы президентства Петра Порошенко Владимир Путин отказывался идти с ним на контакт в процессах обмена удерживаемыми людьми и достижения мира.

После смены власти в Украине Путин пошел навстречу новому президенту: в первый год каденции Зеленского состоялись три обмена, встреча лидеров "нормандского формата", обновление делегации в "минском процессе". Но теперь все переговоры заблокированы вопросом местных выборов: Россия хочет уступок Украины в отношении условий проведения выборов в ОРДЛО.

Источник

война, Донбасс, Путин, Зеленский
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