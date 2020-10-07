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Кулеба: безвизу ничто не угрожает, а позиции ЕС и Киева по антикоррупции совпадают

07.10.2020 / 09:45
Глава МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что между ЕС и Украиной нет спора относительно антикоррупционных институтов, и безвизовому режиму ничто не угрожает.

Об этом он сказал в интервью BBC Украина, передает "Европейская правда".

"Нет спора вокруг антикоррупционных органов, ничто не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, что мы заинтересованы в существовании сильных, независимых антикоррупционных органов в Украине", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что на протяжении всего времени с момента их существования не было ни одного года, чтобы жизнь этих органов была легкой и спокойной.

"Позиции Украины и Европейского Союза в вопросах антикоррупции абсолютно совпадают", - заверил министр.

Как сообщалось, Евросоюз пока не считает нужным обвинять украинское руководство в "регрессе" в вопросе борьбы с коррупцией.

Раньше от некоторых евродепутатов звучали заявления о том, что ЕС может частично приостановить безвизовый режим, однако основанием для этого должен быть регресс в выполнении антикоррупционных требований.

Источник

Кулеба, безвиз
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