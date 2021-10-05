Войти | Зарегистрироваться
09:37

вторник,
05 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В ЕС подтвердили, что отмена безвиза для Украины - даже не на повестке дня

05.10.2021 / 09:03
В ЕС подтвердили, что отмена безвиза для Украины - даже не на повестке дня
В Европейском Союзе сейчас не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинских, несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполное выполнение критериев Безвизовые.

Об этом "Европейской правде" заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии, заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения ЕК Катарина Матернова.

"Отвечу прямо: без виз является заслуженным для Украины, он также является результатом того, что Украна выбрала европейское будущее. А значит, визовая либерализация является хорошим примером и стимулом для других стран с аналогичным стремлением", - пояснила она.

Однако в теории в Еврокомиссии не исключают ни одного из вариантов.

"Мы будем и в дальнейшем мониторить антикоррупционные критерии по "механизму приостановления безвиза", включающему непрерывное выполнение индикаторов либерализации и рекомендаций", - сказала Матернова.

На прошлой неделе в ряде СМИ появилась информация, что отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, через серию злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима с рядом стран, в том числе Украины и Молдовой.

Также сообщалось, что 16-страничный документ с отзывами государств-членов ЕС по поводу отчета Еврокомиссии относительно механизма приостановления не содержит требования отмены безвизового режима для украинцев.

Источник

ЕС, безвиз
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 октября
4 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.