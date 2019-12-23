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В МИД рассказали о вероятности отмены безвиза с ЕС

23.12.2019 / 17:59
В Министерстве иностранных дел Украины отрицают угрозу отмены безвизового режима с Европейским союзом.

 Об этом шла речь в интервью госсекретаря МИД Андрея Зайца изданию "Апостроф".

Он предостерег украинцев от панических настроений.

"Мониторинг (европейской стороны, - ред.) осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении - положительный. Есть определенные рекомендации для украинской стороны, касающиеся не МИД, а других органов государственной власти. Мы о них знаем и работаем над решением. Я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", - подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что за 11 месяцев МИД заключил 9 договоров о безвизовом режиме поездок с различными государствами.

"Вступили в силу 5 международных договоров. В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой. В следующем году мы надеемся, что нам удастся достичь договоренностей о безвизовом режиме поездок граждан Украины в заморские территории и департаменты Франции - поскольку сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны. Активно работаем с Мексикой, которая пользуется значительным спросом со стороны граждан Украины", - добавил Заяц.

Госсекретарь министерства также проинформировал, что продолжаются переговоры с КНР о введении 10-летних виз.

Источник

ЕС, безвиз, Андрей Заец
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