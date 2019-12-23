Митрополит Онуфрий в Лавре собрал 625 представителей Киевской епархии УПЦ

В Киево-Печерской лавре 625 представителей Киевской епархии сегодня приняли участие в ежегодном епархиальном собрании духовенства.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о деятельности Киевской епархии в 2019-м году.

В частности, он рассказал о важных церковных событиях уходящего года, привел статистические данные по Киевской епархии, дал оценку социально-благотворительной миссионерской работе, рассказал о взаимосвязи Церкви и общества.

В собрании приняли участие Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, викарные архиереи Киевской епархии, благочинные по городу Киеву и Киевской области, наместники и настоятельницы монастырей, а также клирики Киевской епархии.

Также Митрополит Онуфрий ответил на вопросы, наградил представителей духовенства орденами УПЦ и поздравил всех с рождественскими праздниками.