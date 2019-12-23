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Вступил в силу закон о доступе Красного Креста к заключенным

23.12.2019 / 17:12
Документ в субботу, 21 декабря, был опубликован в "Голосе Украины".

Закон №372-IX "О внесении изменений в закон "О предварительном заключении" об обеспечении беспрепятственного доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к лицам, взятых под стражу" в воскресенье, 22 декабря, вступил в силу. Документ был опубликован в издании "Голос Украины" в субботу, 21 декабря.

Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Так, закон упрощает доступ представителей Красного Креста к заключенным. Документ дополняет статью 12 закона "О предварительном заключении" новой частью, согласно которой администрация места предварительного заключения предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста свидание с взятыми под стражу лицами беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны сообщением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство.

В частности, свидания с задержанными представителям Красного креста предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал данный проект закона 19 декабря. А 21 декабря документ опубликовали в парламентской газете "Голос Украины".

Источник

заключенные, Красный крест, Зеленский
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