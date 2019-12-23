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Львовским таможенникам сообщили о подозрении: наладили схему

23.12.2019 / 15:14
Следователи ГБР сообщили о подозрении в злоупотреблении властью двум главным инспекторам таможенного поста "Западный" и инспектору отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни ГФС.

В частности, из-за действий которых госбюджет недополучил более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает ГБР

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки "MAN" на территорию Украины через таможенный пост "Западный" с занижением таможенной стоимости.

Они не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор".

Отмечается, что в результате действий таможенников начисление таможенных платежей проводилось по значительно заниженной ставке, из-за чего государственный бюджет недополучил свыше 2 миллионов гривен.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник

таможня, подозрение, Львов, ГБР
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