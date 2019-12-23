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На Кипре Тернопольский митрополит УПЦ почтил память почившего Архиепископа Хризостома І

23.12.2019 / 14:54
На Кипре Тернопольский митрополит УПЦ почтил память почившего Архиепископа Хризостома І
romfea.gr Источник: Центр информации УПЦ
В день 12-й годовщины со дня смерти Предстоятеля Кипрской Православной Церкви Архиепископа Хризостома І, Тернопольский митрополит сослужил Блаженнейшему Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостому II, который возглавил заупокойную литию по почившему предшественнику

На Кипре в Никосии в соборе святого Иоанна Богослова митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий почтил память почившего Архиепископа Хризостома І.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и на romfea.gr, 22 декабря, в день 12-й годовщины со дня смерти Предстоятеля Кипрской Православной Церкви Архиепископа Хризостома І, Тернопольский митрополит сослужил Блаженнейшему Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостому II, который возглавил заупокойную литию по почившему предшественнику.

После заупокойного богослужения выступил глава Архиепископской Канцелярии господин Фриксос Клеантус, который высоко оценил личность Архиепископа Хризостома I и его весомый вклад в развитие Кипрской Православной Церкви.

Затем собравшиеся отправились к старому кладбищу в Никосии, где состоялось чествование памяти Архиепископа Хризостома с возложением венков.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Кипр
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