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Федину вызывают в ГБР для вручения подозрения

06.02.2020 / 14:16
Народного депутата от "Европейской солидарности" Софию Федину вызывают на 6 февраля в Государственное бюро расследований для вручения письменного уведомления о подозрении.

Об этом сообщает Офис генпрокурора

Дословно: "По поручению генерального прокурора 3 февраля следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины на 6 февраля вызвана народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия – вручения письменного уведомления о подозрении".

В ОГП добавили, что повестка о вызове направлена ​​по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.

Но "для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове" эту информацию решили дополнительно опубликовать и на официальном сайте Офиса генпрокурора.

Напомним: 1 ноября Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту разговоров нардепа Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, которые во время стрима говорили о поездке президента Владимира Зеленского на передовую и отмечали, что там "может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают".

Позже Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Федины. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента). Но ГПУ заявила, что завернула проект подозрения обратно в ГБР для устранения недостатков.

Сама Федина отметила, что считает подготовку ей подозрения свидетельством существования режима президента Владимира Зеленского.

Служба безопасности тоже расследует производство относительно высказываний нардепа Федыны и волонтера Зверобой в адрес Зеленского. Глава СБУ Иван Баканов заявлял: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.

Источник

подозрение, ГБР, Федина
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