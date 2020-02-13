Нардепу Федине сообщили о подозрении в угрозе убийством президенту

Как сообщает пресс-служба ГБР в среду, правоохранители сообщили о подозрении в угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч.2 ст.28, ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украина).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Так, в случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщалось, февраля в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что Федине направлена повестка на 6 февраля для вручения письменного уведомления о подозрении. Повестка была напрвлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы. В Офисе генпрокурора отметили, что в соответствии с положениями УПК Федина считается надлежащим образом уведомленной о вызове.

В конце октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой (Елена Самбул) в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федина обсуждали поездку Зеленского в Золотое.

Нардеп Александр Качура (фракция "Слуга народа") подал в правоохранительные органы заявление на нардепа и волонтера из-за их некорректных высказываний в адрес Зеленского, а 1 ноября сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по его заявлению.

26 ноября ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины Федине и Самбул. Также в прокуратуру был направлен проект представления в Раду о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью. "Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении. Санкция статьи "угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля" наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

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