Гончарук: Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Telegram по итогам встречи в Брюсселе с верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"На встрече с верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем мы обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС. Среди топ-приоритетов - "промышленный безвиз", то есть Соглашение о соответствии и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA)", - написал Гончарук.

По его словам, последним заданием Украины для начала переговоров относительно "промышленного безвиза" стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора, который парламент принял еще в декабре.

"Теперь ожидаем в ближайшее время визит в Украину предварительной оценочной миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины к началу переговоров", - подчеркнул Премьер-министр.

Кроме того, по его словам, на встрече были определены дальнейшие шаги для интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Они должны быть отражены в совместном плане действий, который будет определять также дополнительные формы взаимодействия Украины и ЕС в рамках Единого цифрового рынка, отметил Гончарук.

Также он добавил, что Украина стремится к углублению сотрудничества в рамках Восточного партнерства с ЕС в сферах энергетики, торговли, цифровой экономики, таможни и безопасности.

"Предложенная инициатива "Стратегия трио" выделяет из всех стран этого формата именно ассоциированных партнеров - Украину, Грузию и Молдову - которые имеют более амбициозную повестку дня с ЕС", - подчеркнул Гончарук.

Как сообщалось, Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат.

Подписание АСАА предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины и ЕС.

По оценкам экспертов, потенциально соглашение АСАА может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС.

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