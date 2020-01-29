Правительство изменило принцип формирования цены на газ для населения

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

"С 1 января 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа ... по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен природного газа на следующие сутки поставки газа на нидерландском газовом хабе ..., разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины, а также тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украину...", - говорится в документе.

Отмечается, что с 1 января 2020 года цена покупки природного газа по спецобязательствам не может быть выше цены ее продажи в соответствии с вышеуказанными условиями плюс торговая надбавка НАК на уровне 1,917% от этой цены.

По задумке правительства, такой механизм в краткосрочной перспективе должен способствовать снижению цен на газ для населения.

"Привязка к бирже означает, что цены на газ для населения будут плавающими (действующий до этого механизм фиксировал цену на газ на определенном уровне на определенный период времени – ред.) и меняться в зависимости от рыночных тенденций", - сообщил ЭП собеседник в Кабмине.

"В рамках нового механизма в течение трех недель будет определяться средняя цена на хабе TTF и 1 числа каждого месяца будет устанавливаться на следующий месяц с учетом дополнительных затрат", - добавляет он.

Таким образом, цена на газ для населения в рамках механизма PSO будет формироваться с учетом котировок на хабе TTF плюс разница в уровне цен между TTF и границей Украины плюс плата за вход в украинскую ГТС плюс торговая наценка и стоимость капитала Нафтогаза.

Например, если стоимость ресурса на TTF в январе составит примерно 3,3 тысяч гривен за тысячу кубометров, то с остальными компонентами оптовая цена будет на уровне примерно 4,7 тысяч гривен за тысячу кубометров без НДС или 5,64 грн за кубический метр с НДС.

Напоминаем: с 1 января 2020 года действует две цены на газ ПСО: гарантированная (квартальная) и месячная.

Гарантированная цена ПСО зафиксирована на уровне 6,91 грн за куб. м (с НДС и стоимостью доставки и торговой наценки). Эта цена действует автоматически до конца апреля.

В январе 2020 года месячная цена совпадает с гарантированной, и составляет те же 6,91 грн/м³.

С 1 января 2020 цена на газ для населения должна была стать стать рыночной. Такое условие прописано в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ.

До этого "Нафтогаз" поставлял населению топливо по сниженной цене на условиях так называемых специальных обязательств.

Для определения цены на газ по специальным обязательствами "Нафтогаз" анализировал четыре показателя: цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономики по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинской энергетической бирже, цену по правительственному постановлению №867, которое устанавливает цену 8,55 грн за куб м.

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