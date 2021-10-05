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В музей Киевских духовных школ пожертвовали богослужебные реликвии XVIII века

05.10.2021 / 09:30
В музей Киевских духовных школ пожертвовали богослужебные реликвии XVIII века
Источник: Центр информации УПЦ
Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи музеем такого рода

Церковно-археологическому музею Киевской духовной академии в дар переданы ценные богослужебные старопечатные книги.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kdais.kiev.ua, переданные церковные реликвии имеют церковно-историческое и музейное значение.

«Во время встречи ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра с наместником Десятинного Рождества Богородицы монастыря Киева епископом Макаровским Гедеоном в Церковно-археологический музей КДА были переданы: Молитвослов с акафистником 1795 года и Минея», - сообщили в КДАиС.

Как сообщалось ранее, Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи музеем такого рода.

К началу ХХ века в коллекции музея находились церковные реликвии от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу.

Возрождение музея состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Предстоятель УПЦ пожертвовал музею предметы из своей личной коллекции.

Источник: Inpress.ua
Книги, УПЦ, кдаис
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